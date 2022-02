Gf Vip, il provvedimento contro Basciano: nomination d'ufficio. La dura reazione di Signorini: «Non sei gestibile»

Un atteggiamento eccessivo quello di Alessandro Basciano nelle ore passate. Certi comportamenti si qualificano da soli. «Io trovo incongruenza di fondo tra la lettera che hai scritto a Sophie e gli atteggiamenti che metti in atto». Con queste parole Alfonso Signorini apre il capitolo Alessandro Basciano.

Gf vip, Alessandro Basciano prova a giustificarsi

«È stato toccato un tasto dolente, io mi sento sempre sminuito Sophie sa le mie situazioni; nel cercare di recuperare un rapporto con la mia ex compagna e venivo sminuito così quando mi sono trovato nella stessa situazione qua dentro mi sono rivisto come se stessi nella stessa situazione». Basciano con atteggiamento non curante cerca di scusarsi (su suggerimento del conduttore).

La reazione di Signorini

Alfonso Signorini però non vuole sentir ragioni: «Sei poco gestibile». basciano prova a spiegarsi dicendo che si è chiarito con la codegoni e Alex Belli. «Sophie ti dovevi inca**are per come ti ha trattato lui non da giustificare», l'ex tronista però capisce ancora il suo fidanzato: «Sono io che ridendo ho involontariamente acceso la discussione». Ma Sonia Bruganelli dallo studio non si tiene: «Alessandro hai un figlio maschio e a me che ho un figlio di 18 anni mi si accappona la pelle a pensare a queste cose».

Il provvedimento

Arriva così la decisione finale della produzione del reality. Vi abbiamo richiamato per avere un atteggiamento civile nella casa, Alessandro l'atteggiamento arrogante e intimidatorio e le espressioni troppo forti sono inaccettabili. niente può giustificare questa aggressività, tutto ha un limite. Il Gf ha deciso che stasera andrai in nomination d'ufficio

Il motivo della lite

Tutto è cominciato per una discussione scoppiata tra Sophie e Lulù per dei fiocchi di latte che ha poi coinvolto altri vipponi. La Codegoni ha cercato anche l’appoggio del suo fidanzato Alessandro Basciano, ma i due, sono finiti per offendersi a vicenda.

Basciano è a questo punto andato sotto la faccia di Alex Belli con aria minacciosa convinto che quest’ultimo ridesse di lui insieme a Sophie Codegoni per poi alzare i toni direttamente con lei. I due a questo punto hanno iniziato a litigare e Alessandro, dopo aver perso la pazienza è andato su tutte le furie: «Mi ha detto parla parla e non mi andava di parlare. Parlo e mi parla sopra e rompe pure i coglio*i. Pensi di essere al centro dell’attenzione ma non lo sei in questo momento perché stavo parlando di quello che era successo».

Gli insulti a Sophie

La lite poi scoppia tra i due fidanzati: «Ogni volta? Superiore di sto caz*o ok? Ti devo rispondere così? Posso permettermi di fare come mi pare. Robe da matti. Ma se tu hai il pensiero che ti sto sul caz*o cosa ci stai a fare con uno che ti sta sul caz*o? Fammi capire. Allora moderati con le parole. Falla finita non mi far rodere il cu*o. Mi ha chiesto di parlare». Sophie ha successivamente cercato lìappoggio di katia Ricciarelli che ha subito condannato il linguaggio e il comportamento della coppia. Sophie però ha continuato a creare "danni" e dopo aver fatto pace con Alessandro Basciano ha raccontato al ragazzo le critiche della cantante e ovviamente Alessandro non ha reagito bene: «Meglio due vaffancu*o che gli insulti razzisti».