GF Vip, Basciano sorprende Sophie per San Valentino: ecco la lettera romantica per lei

Nel giorno di San Valentino, l'amore e il romanticismo nella casa del Grande Fratello Vip non potevano certo mancare. E per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stato un giorno davvero speciale. La coppia, spesso al centro di polemiche per le loro litigate furiose e i comportamenti sopra le righe dell'ex tentatore di Temptation Island, si sono goduti le ore che precedono una nuova puntata con palloncini, petali e dolci, ma soprattutto tanto romanticismo.

La sorpresa di Alessandro è perfettamente riuscita. Sophie Codegoni è stata invitata dal suo fidanzato a seguirla in giardino dove le ha voluto ribadire il suo amore con una lettera.

«Lo sai che non è da me e che non è da noi. Spero che apprezzerai ugualmente», ha esordio Basciano. E poi, prima di leggerle la lettera, le ha premesso: «L’unica cosa che mi interessa è questa».

Poi ha iniziato a leggere le parole scritte di suo pugno: «Vorrei iniziare così, dando un titolo a questa lettera, anzi a questa favola. Sì, proprio così. Senza un copione e senza nulla di programmato ma solo con una parola: quella parola chiamata destino. Quella che ci ha fatto incontrare quando meno me lo sarei aspettato. Questa è la nostra storia. All’apparenza impossibile, o almeno impensabile. Ma poi per caso, quel giorno, arrivò quella chiamata, e da lì iniziai a pensare. Poi la chiamata, poi l’entrata. Da lì ti vidi per la prima volta. I miei pensieri stavano prendendo vita nonostante le mille difficoltà e le tue esperienze qua dentro. Ho capito subito che qualcosa di magico stava per accadere. Sophie, devi sapere che da quel 17 dicembre, che sembra ormai così lontano, la mia vita è cambiata, mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore. La cosa più importante è che mi sto fidando di te. Nonostante le mie paure sei il mio sguardo costante. Col tuo sorriso e i tuoi modi buffi mi fai sentire spensierato come non sono mai stato. Siamo caduti e ci siamo rialzati con la forza che ci contraddistingue e che ci fa andare avanti contro tutto e tutti. Non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi. Col nostro distacco capiremo tante cose, anzi le ho già capite. Voglio tutto con te. Sei la più bella, sei profonda, sei fuori da ogni schema. Proprio come me e come piace a me. Il nostro è un amore folle, come la nostra storia. Sai tutto di me, più del mio migliore amico. Basta solo uno sguardo e tu sai. Meriti il meglio da questa vita. Non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri e il loro rumore. Ricorda che nel bene e nel male ti vorrò sempre, sei la mia vita. Ti amo».

Sophie è rimasta spiazzata dal gesto ricco di significato di Alessandro. Poi i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato, ma le sorprese non erano ancora finite. Nascosti sotto il tavolo, infatti, due regali di Alessandro per la Codegoni: un album fotografico e una scatola a forma di cuore con tutte le loro foto.

Il loro amore fa discutere spesso, ma per loro non importa. Le loro emozioni vanno oltre a tutto.