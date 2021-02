Gf Vip, Giulia Salemi dopo l'eliminazione: «Ho vinto un uomo, le sue carezze, il suo amore»

Gf Vip. Giulia Salemi, le prime parole dopo l'eliminazione: «Ho vinto un uomo, le sue carezze, il suo amore...». Ieri sera, l'influencer italo-persiana ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, dopo aver perso il confronto con Stefania Orlando. Nel loft di Cinecittà, Giulia Salemi ha lasciato il fidanzato Pierpaolo Pretelli ed è a lui che dedica parole d'amore nel primo post dopo l'eliminazione.

Poco fa, l'influencer ha condiviso su Instagram una sua foto, commentando così la sua avventura nel reality: «Eccoci qua... avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi e non chiari. Inutile dirvi che non ho dormito ed Inutile dirvi che ho cominciato a leggere quello che il web racconta. Sapete che c'è? Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male. A che serve ora parlare delle cose dette o scritte da altri, a che serve parlare di televoto, a che serve sottolineare gli errori di lui o di lei, a che serve dire che gli autori potevano fare o dire?... a nulla. Forse a far pensare ancora a qualcuno che faccio la vittima... quindi anche no. Il gioco è finito ed ora parlerà la vita. Recriminare sul passato è da perdenti. Io ho vinto con me stessa».

E conclude: «Ho vinto con le persone che mi volevano e mi vogliono ancora bene ed ho vinto con quelle nuove che non mi conoscevano. Ho vinto il rispetto di un uomo, la sua complicità, le sue attenzioni, le sue carezze, la sua passione, il suo amore ❤».

Intanto, nella Casa Pierpaolo Pretelli soffre la mancanza della fidanzata. Oggi, l'ex velino si è isolato in giardino, lasciandosi andare alla malinconia. La scena non è sfuggita agli occhi di Stefania Orlando, che in quel momento si trovava in veranda con Tommaso Zorzi. La conduttrice romana ha commentato ironica: «Pierpaolo è in modalità clip da solo?». Ma la battuta sarcastica non è piaciuta ai fan dei prelemi. Nervi tesi in Casa. Staremo a vedere.

