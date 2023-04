GF Vip, la diretta della finale: Edoardo Tavassi eliminato da Oriana. Nikita batte Micol. Ecco chi vincerà

Dopo 197 giorni e 45 puntate serali il Grande Fratello Vip è giunto alla sua finale. Questa sera in diretta su canale 5 Alfonso Signorini decreterà il vincitore della stagione record durata ben sei mesi e mezzo. A giocarsi il tutto per tutto: Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà e Alberto De Pisis.

00.46 In studio Soleil e Pierpaolo Pretelli

00.40 Arriva Brad, Giaele gli salta letteralmente addosso «Sono passati sei mesi è stata un'esperienza molto difficile per me e la tua famiglia. Sono molto orgogliosa di lei».

00.37 Giaele fuori dalla porta rossa, c'è un video di Brad «Sono stati momenti difficili per me e la mia famiglia, questa è la finale e la porterai per sempre con te, congratulazioni per la finale, ma se non dovessi vincere sappi che l'importante è il viaggio. Goditi il momento, ti amo» «Sposarlo un anno fa è stata la decisione migliore che potessi prendere»

00.35 Signorini conferma la presenza di Brad, il marito di Giaele

00.31 Bruganelli «E' il personaggio che ho meno capito, con la storia di Edoardo l'ho un po' persa»

00.24 Micol in studio, the best per lei

00.22 Si apre il televoto tra Giaele e Alberto

00.18 Oriana batte Edoardo Tavassi

00.16 Televoto flash chiuso, Signorini conferma che Brenda Asnicar de "Il mondo di Patty" ha fatto il provino per il GF Vip

00.10 Poi arriva la mamma

00.06 Ora è il turno di Oriana che è invitata a salire su un'auto arriva su una passerella per cantare e ballare "las divinas"

23.52 Tavassi rientra in casa, frizzato incontra il padre Luciano

23.46 Tavassi corre fuori dalla porta rossa per abbracciare i fratellini Federico e Alessandro

23.43 Si apre il secondo televoto flash bomba: Oriana contro Edoardo Tavassi

23.36 I vipponi ora sono in 5: Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà e Alberto De Pisis. Si balla in giardino con Orietta Berti e il successo estivo "Mille"

23.24 Milena in studio, la raggiunge il marito, ringrazia il suo agete recentemente scomparso

23.19 A dover abbandonare la casa è Micol. Vince Nikita. La Fiordelisi dallo studio urla «E una è fuori»

23.18 Primo televotoflash chiuso. Micol e Nikita spalle al led

23.15 Tavassi corre in giardino a conoscere la famiglia della sua fidanzata

23.11 Micol corre in giardino, su un led le foto di lei da bambina con il fratello. Il led si apre e arriva lui il fratello «Sei caduta finalmente al dardo di Cupido». Entra anche il papà e possono abbracciarsi, li raggiunge anche Clizia

23.08 C'è Clizia al di là del vetro, sono così simili che sembra un riflesso «Ho scoperto una sorella che non conoscevo». Micol «Sono contenta che non mi odi»

23.06 Al rientra dalla pubblicità è il momento della sorpresa per Micol

22.55 Nikita «Era il mio sogno riuscire a radunare tutti in una mia cosa in tv»

22.52 Nikita può finalmente abbracciare "fisicamente" i suoi genitori. Arrivano anche il fratello e la sorella

22.49 Il nastro rosso la conduce in giardino dove c'è un altro nastro quello azzurro di quando era una ginnasta. Arriva il freez e per lei ci sono i genitori «Sei stata bravissima, spero tu non lo rifaccia»

22.46 Nikita segue il nastro rosso che dal confessionale la porta nell'acquario dove ci sono delle foto di lei da bambina

22.43 Nikita in confessionale. Arriva l'in bocca al lupo di Luca Onestin

22.40 Il primo televoto flash è tra Nikita e Micol

22.36 Tavassi e Oriana di conseguenza si sfideranno tra loro

22.34 Ora i vipponi dovranno andare alla ricerca dell'ultima base dorata, ed è Micol che sceglie Nikita

22.30 Tavassi nulla, Alberto pesca il gold e sceglie di sfidare Giaele

22.29 Tutti i vipponi nella stanza dei led, davanti a loro dei piramidali, chi pescerà un piramidale con base dorata avrà un vantaggio: scegliere chi sfidare al televoto

22.26 Ora può iniziare la finale, piccolo sipario con la Bruganelli che imita la Ferragni e mostra la stola di Sanremo "pensati libera" «C'è un motivo»

22.22 Il sesto finalista di questa edizione è Alberto De Pisis con il 52% delle preferenze. Milena Miconi eliminata

22.13 Primo televoto chiuso

22.10 Clip sui vipponi e su chi secondo loro dovrebbe vincere il GF Vip

22.08 Collegamento con la casa

22.05 Signorini a Giulia Salemi «Sei la mia scommessa vinta perchè sei entrata con garbo, lucidità e puntualità». Giulia «Grazie per avermi fatto vivere il Grande Fratello da questo punto di vista»

22.02 Ingresso in studio di Alfonso Signorini e saluto di rito alle opinioniste «Grazie è l'unica parola che mi senti di dire, la navigazione è stata lunga, perigliosa, più di 195 giorni in diretta 24 ore al giorno, grazie amici e amiche a casa, mi sento davvero vicino a voi che non avete mai avuto un momento di stancheza nel seguire il programma. Siete incredibili, è una grande soddisfazione»

21.56 Con "one Love" degli U2 parte la clip dedicata alle emozioni dei finalisti e dei vipponi di questa edizione

21.53 «Questa è la vostra sera, godetevela tutta, ce l'abbiamo fatto, brillate perchè questa sera parliamo solo di cose belle e ve la siete meritata. Vi aspetto in studio il più tardi possibile»

21.51 Signorini è in salone, i vipponi rieantrano di corsa in casa ... ma è uno scherzo. Vipponi frizzati, ora Signorini entra davvero «Che soddisfazione vedervi qui tutti come manichini della Rinascente»

21.48 Tutti i vipponi fuori dalla porta rossa. Opening completamente diversa dal solito con cambio luci e sigla sulle note di "Every breath you take"

21.45 Ci siamo fra poche ore scoprire il vincitore di questa edizione dei record. Al televoto ci sono Milena Miconi e Alberto De Pisis, uno di loro sarà il sesto finalista. Le anticipaizoni di Alfonso Signorini

Il televoto ancora in corso è tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, uno di loro sarà il sesto finalista del Grande Fratello Vip insieme a Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà. In studio torneranno anche gli ex vipponi ma non tutti.

Stando alle nuove disposizioni non dovrebbero esserci tutti quelli che sono stati espulsi tra cui Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

GF Vip da record

Quarantacinque serate, su Canale 5, in onda da settembre 2022 ad aprile 2023, per 197 giorni. E stasera, lunedì 3 aprile, puntata finale di “Grande Fratello Vip”. Si conclude così la 23esima edizione del reality-show: una stagione record per durata e per i numeri.

Nato nell’anno 2000, “Grande Fratello” (titolo originale, Big Brother) è stato il primo reality al mondo, un evento che ha cambiato la televisione. Mediaset è stato il primo editore televisivo, a livello mondiale, a mandarlo in onda su grandi reti generaliste, prima in Spagna e poi in Italia. Poi è stato trasmesso in oltre 80 Paesi.

La media degli spettatori di “Grande Fratello Vip” ha superato 2.6 milioni a puntata (2.641.000), con una share che aumenta notevolmente tra i più giovani: sul pubblico 15-64 anni la share è al 21.4% e tra i 25-34enni va oltre il 30% (31.9%). Più di 600 milioni di video visti, su Mediaset Infinity e le altre properties Mediaset; più di 300 milioni di pagine viste, sul sito ufficiale di “Grande Fratello Vip”; più di 90 milioni di interazioni sui social e più di 65 milioni di ore viste, su Mediaset Infinity.