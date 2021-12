Lulù Selassiè, scenata di gelosia al Gf Vip, ma Manuel non c'entra

Nuovi arrivi, nuove gelosie al Grande Fratello Vip. Stavolta nel mirino di Lulù Selassiè non finisce Manuel Bortuzzo, con cui la storia sembra procedere a gonfie vele, ma con la compagna di stanza Sophie Codegoni. Tutta colpa della new entry Federica Calemme, che dal giorno del suo ingresso ha distolto l'attenzione della ragazza dalla principessa.

APPROFONDIMENTI NUOVA COPPIA? Gf Vip, Alessandro Basciano è pazzo di Sophie: «Secondo... LA DICHIARAZIONE Gf Vip, Alex Belli ora è geloso di Soleil. L'attacco ad... LE ANTICIPAZIONI Gf Vip, 29ma puntata: stasera nella casa arrivano Nathalie Caldonazzo...

La scenata di gelosia di Lulù Selassiè

Sempre bisognosa di conferme, la Selassiè ha chiesto in lacrime all'amica di non escluderla e di coinvolgerla di più nelle sue giornate. «Non puoi paragonare il rapporto che io ho con te con quello che posso avere con questa ragazza», ha cercato di rassicurarla Sophie Codegoni, per natura socievole e desiderosa di fare nuove conoscenze.

La reazione di Jessica Selassiè

Poco dopo è intervenuta la sorella Jessica Selassiè, con cui peraltro non sono mancati battibecchi in questi mesi del Gf Vip: «Prenditela meno come ha detto anche Manu. Federica noi non la conosciamo ma non è venuta qua per rovinare le amicizie, quindi figurati». «Non è che vuole scaricare te per stare con un'altra persona» ha chiarito la gieffina alla sorella.

La risposta di Sophie Codegoni

Sulla questione è poi tornata nuovamente Sophie Codegoni che ha ammesso di essersi allontanata da Lulù solo per lasciarle più spazio con Manuel. Prima di riservarle parole di sincero affetto: «Per me l'amicizia è sacra e non metterò mai nessun rapporto davanti al nostro rapporto, è semplicemente che io sono qui, siamo due ragazze della stessa età finalmente, abbiamo amici in comune... Ma io ti voglio bene, sei speciale». Basterà a tranquillizzare Lulù?