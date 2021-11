Gf Vip, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli fanno pace dopo una «vendetta vera e propria»

Erano volate parole pesanti tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Ora, però, è pace tra le due, che si sono chiarite e in diretta hanno dimostrato che quello è un capitolo chiuso. E che, anzi, hanno un legame davvero speciale.

Miriana aveva nominato la Ricciarelli per una «vendetta vera e propria». E la soprano l’aveva descritta come «traditrice e bugiarda». Tutto ruota attorno alla storia che la soubrette ha avuto nel reality con Nicola Pisu e che ha lei portato ad allontanarsi da lui.

«Mi dava fastidio il modo in cui tu trattavi Nicola. Mi dava un po’ fastidio, come donna. Anche io ho avuto fidanzati o presunti fidanzati ma non li ho mai presi a pesci in faccia», dice Ricciarelli in diretta. «Vendetta? L’ho detto in modo giocoso. Ribadisco con tutta la mia fierezza che ho trattato sempre Nicola con onestà. L’ho allontanato per non farlo soffrire», commenta Miriana Trevisan.

