Gf Vip, la madre di Manuel gela Lulù: «Parli come chi gli ha sparato. Chi ti ama non fa così»

GF Vip, la madre di Bortuzzo gela Lulù: «Parli come chi gli ha sparato. Chi ti ama non fa così». Rossella Corona, la mamma di Manuel, ha scritto una lunga lettera al figlio in cui ha riservato una sotccata anche alla principessina Selassiè.

La mamma di Manuel scrive una lettera al figlio in cui "attacca" Lulù: «Chi ti ama non si comporta così, tu hai bisogno dei tuoi spazi e vedere che invade la tua stanza non sono gesti di chi ti ama. Quelle parole che ha detto Lulù le ha dette anche chi ti ha sparato. Le parole in italiano o in inglese possono ferire in egual modo, Manuel voglio invitarti a capire chi merita di stare accanto a te. L'ultimo ricordo prima del buio sono state quelle parole. io e mamma abbiamo un rapporto più fisico che di parole, posso solo dirle che la amo tanto». Lulù si scusa