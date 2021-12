GFVip, Alex Belli infuriato perde il controllo e cerca di uscire dal reality: «Aprite questa porta cazz*!»

Al Grande Fratello Vip Alex Belli non regge la pressione e cerca di abbandonare il reality e uscire dalla mitica porta rossa. L’attore Alex Belli, impegnato nel triangolo amoroso con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, ha perso il controllo quando ha scoperto che i suoi cari non gli hanno inviato alcun messaggio di incoraggiamento per proseguire la sua avventura all'interno del reality.

Alex Belli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Alex Belli cerca di uscire dal reality

Alex Belli perde il controllo al Grande Fratello Vip. L’attore è sotto grande pressione per via del suo triangolo con Soleil e la moglie Delia, ma a farlo scattare è stata la mancanza di messaggi da parte della famiglia. In vista dell’allungamento del reality i cari dei reclusi hanno infatti mandato messaggi di incoraggiamento per convincerli a perseguire nella loro avventura, ma Alex non ha ricevuto alcuna parola di conforto. A non voler comunicare con lui infatti non c’è stata solo Delia, in gran parte giustificata, ma anche tutti i suoi affetti, sia amici che parenti. Belli è quindi esploso e furioso è corsa verso l’ormai mitica porta rossa che divide il reality dal mondo reale: «Aprite questa porta! - ha gridato - Fancul*, non me ne frega un cazz*. Apri questa porta». I coinquilini sono intervenuto per consigliarli di smetterla e di non fare inutile scenate, ma la raccomandazione non ha avuto seguito: «Non sono scenate - ha risposto dando un calcio alla porta - dovete andare a fancul*, basta!».

Le telecamere del live, che fino a quel momento avevano ripreso tutto, hanno immediatamente censurato la scena, inquadrando un altro coinquilino. La furia di Alex sembra però essersi poi placata, dato che il concorrente risulta ancora essere recluso nella casa.