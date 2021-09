Gf Vip, la fidanzata di Amedeo Goria furiosa con Ainett. Vera Miales: «Si deve vergognare, lo sta usando»

Vera Miales difende il fidanzato Amedeo Goria dalle polemiche che lo stanno investendo per il suo comportamento al Grande Fratello Vip. Ultimante infatti il web si è scandalizzato per la sua scelta di togliere le mutande mentre era a letto con la coinquilina Ainett Stephens: «Lei si dovrebbe vergognare – ha spiegato Vera - perché sta usando una persona di 67 anni pur di restare in gioco».

GFVip, Vera Miales la fidanzata di Amedeo Goria infuriata

Al Grande Fratello vip le critiche per il comportamento di Amedio Goria non mancano e infastidiscono molto la fidanzata Vera Miales: «Se mi incazz* - ha spiegato in un’intervista a “FanPage” - devono blindare la casa perché io sfondo il muro per entrare là dentro. Sto passando per quella cornuta e felice. Ma non sono così, non sono la bella addormentata. Ainett Stephens si deve vergognare perché sta usando una persona di 67 anni, pur di restare in gioco. Inoltre, la casa è di tutti, se Amedeo vuole allenarsi in mutande come fa Samy Youssef può farlo. Lo stanno discriminando perché ha una certa età ed è diversamente bello, mettiamola così».

Per Vera la scelta di togliersi gli slip a letto da parte di Amedo Goria è stata presa per comodità: «Lui, in realtà, si è cambiato mentre Ainett era girata dall’altra parte. Di certo ha sbagliato, penso che lì dentro ci si dimentichi di avere le telecamere puntate addosso. Avrebbe dovuto alzarsi e andare in bagno…ma partiamo sempre dal presupposto che è un uomo di 67 anni. Anziché spostarsi avrà pensato: “Faccio veloce, magari non mi vedono (…) La gente ormai lo vede come un pervertito, ma lui non l’ha fatto con lo scopo di farsi toccare o vedere. È stato ingenuo, non ci ha pensato. Fa anche tanti gesti carini per tutti, ma nessuno ci fa caso».

Amedeo Goria al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Spesso è stata Ainett a provocarlo: «In tante situazioni Ainett ha provocato Amedeo chiedendogli di farle un massaggio, dicendo di volere da lui l'esclusiva, mettendogli il cul* in faccia, con sorrisi, sguardi e parole. Lui ci casca perché pensa di piacerle. Non voglio difenderlo perché io sono incazzat*con entrambi, ma lei ha capito come funziona il gioco e cerca un modo per durare il più possibile».

Adesso sta ad Amedeo Goria non sorpassare il limite: «Non sto dicendo che Amedeo stia facendo bene, ma lui è la mia famiglia, è il mio compagno, lo difenderò fino alla morte, nonostante gli insulti che sto ricevendo per questo. Se dovesse esagerare, però, gli dirò ciao e continuerò a fare la mia vita. Lui sta sbagliando e potrebbe fare diversamente, ma i panni sporchi io li lavo in casa».