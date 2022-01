Gf Vip, Barù e il piano per il reality: «Mi vogliono far trom****!»

Al Grande Fratello Vip Barù della Gherardesca, da poco entrato nel reality condotto da Alfonso Signorini, è per ora un po’ un pesce fuor d’acqua. Barù infatti segue poco le dinamiche dei suoi coinquilini e, stando alle sue parole, all’interno del confessionale starebbero cercando un “ruolo” per lui all’interno della casa.

Barù Della Gherardesca (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Al Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso Barù Della Gherardesca. Barù è amato dal pubblico ma nella casa ancora non sembra ben integrato nelle dinamiche degli altri concorrenti, reclusi da più tempo o più avvezzi allo “spettacolo” con il collega neo entrato Antonio Basciano, che ha alle spalle la sua partecipazione a “Uomini e donne” di Maria De Filippi.

Alessando Basciano e Barù Della Gherardesca (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Nel mentre però, come ha notato il popolo di Twitter, Barù sembra essere un po’ insofferente ai “consigli” che gli vengono dati. Tempo fa infatti confidandosi con Katia Ricciarelli ha fatto sapere: «Ma che noia, che pall*… questi Grandi Fratelli mi spingono e vogliono che tromb*!» e recentemente, uscendo dal confessionale dopo aver fatto una battuta a Soleil mentre giocava a biliardo («Le mie pall* non sono per te!») si è lamentato per il rimprovero ricevuto: «Se non posso fare le mie battute – ha fatto spiegato - me ne vado a casa, che cazz* mi avete chiamato a fare, il democristiano?».