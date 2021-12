Gf Vip, Imma Battaglia contro Katia Ricciarelli: «Trash e volgarità, ma serve un limite»

Imma Battaglia contro Katia Ricciarelli. La moglie Eva Grimaldi è nella casa del Grande Fratello Vip e Imma Battaglia, osservando il reality da casa, ha visto alcuni atteggiamenti da parte di Katia Ricciarelli che non le sono piaciuti: «Trash e volgarità – ha osservato - ma serve un limite».

Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Imma Battaglia contro Katia Ricciarelli

Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, ha parlato del reality e del comportamento di Katia Ricciarelli ospite del programma “Casa Chi” sul social: «Ho visto cose spiacevoli – ha raccontato - Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta Katia Ricciarelli. La reazione della Ricciarelli è stata "io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina". Poi il proseguo è stato bruttissimo. Perché Katia si è messa a parlare con Miriana e comincia a dire “ma vada via el cul*...”. Non contenta ha detto che in quanto Eva è appena arrivata deve rispettare le regole, punto e basta. Con dei modi e toni davvero poco belli. Sono rimasta basita, guardavo e non ci potevo credere».

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Il comportamento di Katia Ricciarelli non ha scusanti: «Dovrebbero stare attenti ai modi e al linguaggio. Va bene che il GF è trash e volgarità, ma serve un limite. Sono rimasta delusa che non se ne sia parlato. Siamo tutti responsabili del fatto che ci sono tante persone che ci ascoltano (…) Con convinzione dici che c'è anche un'omofobia interiorizzata e la sua età non la giustifica».