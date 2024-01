Grande Fratello, Alfonso Signorini risponde a Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Social preoccupati: «Perché è furioso?»

Alfonso Signorini è apparso particolarmente piccato durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio. Il conduttore ha dato delle risposte un po' acide parlando un po' con tutti i concorrenti, ma in particolare le frecciatine sono state lanciate verso Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Reazioni che hanno insospettito il pubblico sui social.

Grande Fratello, Alfonso Signorini risponde piccato a Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Social preoccupati «Ma perchè è così furioso»

Con l'ingresso dei nuovi arrivati, la casa del Grande Fratello si è spaccata in gruppi.

Alfonso Signorini ha chiesto a tutti i concorrenti cosa ne pensassero, ma quando è toccato ad Anita, il conduttore è apparso un po' più rigido. La Olivieri volendo attaccare Stefano dice «Ha detto che il programma non andava molto bene per quello ci sono stati i nuovi ingressi».

Affermazioni che hanno infastidito Signorini: «Non è che prendevamo Stefano per andare meglio, avremmo altri mezzi. E comunque il programma va benissimo».

Anche Beatrice Luzzi è finita sotto la mannaia di Alfonso Signorini. Quando il conduttore le ha chiesto di parlare dei gruppi della casa, l'attrice ha detto «Dopo tanti mesi ci conosciamo c'è meno curiosità di confrontarci, vedo meno ostilità, c'è più voglia di stare con il porpiro gruppo / comitiva . I gruppi ci sono sempre stati, solo che si compattavano contro di me e quindi sembravano più uniti».

Mentre il conduttore voleva aprore questo aspetto la Luzzi lo interrompe dicendo che Vittorio vorrebbe la parola ed è lì che Signorini risponde piccato «Se non gli ho dato la parola è perchè in questo momento non mi interessa. Se poi vuoi venire a condurre tu».

Le reazioni di Alfonso Signorini non sono passate inosservate e sui social in molti si sono chiesti i motivi per cui il conduttore questa sera ne ha per tutti. Ma è il conduttore stesso ad ammetterlo in diretta «Stasera ho i fumi».