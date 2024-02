Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Sergio esagera con Greta, intervengono gli autori. Il primo finalista, i sondaggi e i nominati

Torna stasera in tv dalle 21.40 su Canale 5 il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini dopo un tam tam di cambio di messa in onda sembra (ma non è certo) aver trovato la sua collocazione definitiva: si torna al doppio appuntamento settimanale, il Gf andrà in onda il lunedì e il mercoledì. Manca poco alla finale e i nervi degli inquilini sono sempre più tesi, tra un Alessio Falsone che non risparmia nessuno e una Simona Tagli che sta diventando sempre più protagonista scopriamo le anticipazioni della 39esima puntata.

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera

Oggi il televoto sarà un televoto speciale. Infatti i 4 nominati non rischiano affatto l'eliminazione anzi tra loro c'è il nome del primo finalista. Mercoledì 21 febbraio sono finiti tra i nominati Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy. Chi tra loro riceverà più voti volerà in finale.

Quando finisce

Ma quando sarà la finale? Non c'è ancora una data ufficiale, ma molto probabilmente sarà a metà aprile (10 o 11).

La favorita alla vittoria da sempre è Beatrice Vediamo ora i sondaggi tra i 4 nominati.

ForumFree vede ancora come stra favorita, nonostante ormai sia abbastanza fuori dalle dinamiche del gioco, la Luzzi.

I sondaggi

Ecco le percentuali del sondaggio:

Beatrice Luzzi, 74.43%

Grecia Colmenares, 12.02%

Massimiliano Varrese, 8.49%

Rosy Chin, 5.06%

Chi sono i concorrenti rimasti in gara

Con l’eliminazione di Stefano Miele nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì (che si è fermato al 13% delle preferenze), nella casa più spiata d’Italia rimangono 15 concorrenti. A poco più di un mese dal gran finale, come detto, l’appuntamento della finalissima sta già prendendo forma. Ecco i concorrenti rimasti in gara (in ordine alfabetico):

Alessio

Anita

Beatrice

Federico

Giuseppe

Grecia

Greta

Letizia

Marco

Massimiliano

Paolo

Perla

Rosy

Sergio

Simona

Sergio richiamato dagli autori

Al centro della puntata di stasera sicuramente ci sarà il comportamento di Sergio D’Ottavi nei confronti di Greta Rossetti che sta facendo parecchio discutere. Il gieffino spinge l'ex di Mirko sul divano la afferra per il polso mentre lei gli chiede di smettere: «Basta mi fai male». Mentre alcuni credono che Greta sia complice di questo atteggiamento altri la vedono come vittima e l’hashtag “FuoriSergio” è diventato ora virale su Twitter: gli utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica del concorrente. Lo scorso anno Daniele Dal Moro fu squalificato proprio per un atteggiamento simile dopo aver messo le mani attorno al collo della sua ex fidanzata Oriana Marzoli. Secondo Deianira Marzano, gli autori avrebbero richiamato il concorrente di questa edizione del reality.

«Pare che Sergio dopo gli atteggiamenti inopportuni verso Greta abbia avuto un bel cazziatone nella notte. Era pure ora, spero ne parlino in puntata e non la facciano passare nell’indifferenza» questo scrive l'esperta di gossip sui social.

Questa mattina però la gieffina ha difeso Sergio spiegando che il suo comportamento non le aveva dato alcun fastidio. Ora i telespettatori si aspettano che Alfonso Signorini faccia però chiarezza su quanto accaduto.

A commentare quanto accaduto tra Sergio e Greta, è interventuta anche la mamma dell'ex di Temptation Island: «Ho visto quella scena. Io non ce l’ho con nessuno ma lei tende a rannicchiarsi e vedo un modo un po’ troppo irruente da parte di lui. Questo è quello che vedo. In non metto in dubbio che Sergio sia una brava persona ma questa cosa vista dalla TV è brutta da vedere».