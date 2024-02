Grande Fratello, nuovo malore per Giuseppe Garibaldi: soccorso dagli inquilini, esce dalla Casa. Come sta

Giuseppe Garibaldi, nuovo malore al Grande Fratello: è uscito dalla Casa per sottoporsi a nuovi accertamenti medici. Lo ha annunciato in serata la stessa produzione. Solo una decina di giorni fa, il concorrente del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini era stato colpito da un malore nella Casa che aveva fatto molto preoccupare gli altri inquilini e tutti i fan.

Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 13, 2024

Tanto che Giuseppe Garibaldi aveva avuto bisogno di un ricovero in ospedale con una serie di accertamenti e cure del caso.

Giuseppe Garibaldi, altro malore al Grande Fratello: cosa è successo

Pare infatti che oggi pomeriggio Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico e concorrente dell'attuale edizione del Gf, abbia avuto un altro malore e che Stefano Miele e Anita Olivieri, dopo averlo soccorso, lo abbiano portato in confessionale decisamente impauriti. Non è mancata la reazione spaventata della Casa, dalle immagini si vedono i ragazzi che in quel momento erano radunati in giardino, scattare immediatamente in piedi per andare a soccorrere il loro amico.

Stefano Miele e Grecia Colmenares stavano parlando in camera, quando l’attrice ha affermato: «In bagno c’è qualcuno che non sta bene». La venezuelana si è così rivolta agli autori: «Grande sorella, in bagno stanno vomitando». Stefano è corso in giardino dove erano presenti tutti gli altri e ha chiamato Anita Oliveri in disparte: «Amore ti devo parlare, vieni un attimo, Giuseppe non sta bene». Beatrice Luzzi ha capito subito la situazione e ha avvisato gli altri: «Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe». Garibaldi.

Giuseppe Garibaldi, il malore in bagno

I compagni di avventura sono accorsi in bagno dove si stava sentendo male. «Ragazzi, correte: Giuseppe sta vomitando» è stato l'allarme che si è diffuso fra i concorrenti del Grande Fratello. «Ci prometti che riprendi a mangiare?» avevano chiesto durante la puntata di lunedì 12 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini e Rebecca Staffelli proprio a Giuseppe Garibaldi. Lui ultimamente appare decisamente dimagrito.

Il precedente malore di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

Solo qualche giorno fa Giuseppe Garibaldi era stato male ed era dovuto uscire dalla Casa per andare in ospedale. Tornato al Grande Fratello, aveva poi spiegato ad Alfonso Signorini cosa gli era successo: «Volevo fare come Alex mi sono messo sul tapis a correre, ho mangiato pochissimo, ho corso ad alta velocità. Dopo un'ora e un quarto di corsa ho iniziato a non sentirmi bene. Sono andato a prendere un bicchiere di acqua e zucchero ma non ha fatto nulla, mi sono messo a letto ma sentivo che c'era qualcosa che non andava. Poi sono andato in bagno e sono svenuto e da lì non ricordo più nulla. Ora sto bene, devo solo mangiare».