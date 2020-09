Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco vuole andare via: «Mi sento veramente in difficoltà»

Al Grande Fratello Vip non mancano le difficoltà e Adua Del Vesco vorrebbe lasciare la casa. Adua, che ha già raccontato il suo passato difficile, sembra non riuscire ad adeguarsi alle numerose regole che impone la partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini.



Durante un festoso sabato sera Adua si è allontanata dagli altri coninquilini che scherzavano in tranquillità, per isolarsi e rabbuiarsi. L’ex di Gabriel Garko si è poi confessata con Francesco Oppini e Matilde Brandi: “Io – ha fatto sapere - mi sento veramente in difficoltà non so se rimanere”.



La colpa è delle dinamiche del gioco, come la nomination: “Non sono cattiva, mi fa male. Io so che questo gioco mi porterà a mettermi contro qualcuno, non mi piace… Non fanno parte di me questi meccanismi, non so se ho fatto la scelta giusta”.



Insomma sembra che partecipanti comincino a tentennare e dopo l’uscita (in tempi record, circa 24 ora) di Flavia Vento e le crisi di Adua, si è aggiunto l'improvviso pianto nostalgico in piscina di Myriam Catania.

