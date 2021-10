Gf Vip, Lulù Selassiè e gli hater sul social: la decisione della famiglia

GFVip, Lulù Selassiè e la decisone della famiglia per contrastare gli hater sul social. Lulù Selassiè è, anche grazie alla sua quasi love story con Manuel Bortuzzo, una delle indubbie protagoniste del Grande Fatelo Vip e questo l’ha esposta, sul social, a diversi attacchi e critiche da parte di diversi follower.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Lulù Selassiè è fra gli inquilini più in vista. La principessina, reclusa assieme alle sorelle Jessica e Clarissa, ha infatti conquistato grande notorietà anche grazie alla sua relazione fatta di alti e bassi con il coinquilino Manuel Bortuzzo. L’amore però non è l’unico punto di interesse dato che ultimamente ha confessato di essere stata perseguitata da uno stalker.

L'account Instagram di Lulù Selassiè non è più raggiungibile

Tutto questo viene naturalmente discusso in rete e soprattutto sui social spesso i toni si fanno pesanti. Proprio per evitare altre incursioni sulla sua pagina da parte dei numerosi hater, la famiglia di Lulù Selassiè (o lo staff che se ne occupa) ha deciso di cancellare l’account della ragazza, che infatti non risulta più raggiungibile.