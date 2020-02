Grande Fratello Vip, Maurizio Costanzo choc: «Chiudetelo. Pessimo esempio per chi guarda». Come riporta il sito Novella 2000 - che riprende il settimanale Nuovo - il giornalista si sarebbe scagliato contro il reality condotto da Alfonso Signorini, arrivando perfino a chiederne la chiusura.



Dalle colonne della sua rubrica sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo avrebbe affermato: «».

E conclude: «Troppo spesso diventa teatro per comportamenti che rischiano di diventare un pessimo esempio per chi guarda. Chiudiamo questo programma così risolviamo il problema una volta per tutte».

