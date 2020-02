Gf Vip, la rivolta del pubblico: «Cancellate i post per censurare i commenti». Ma la realtà è diversa

Grande Fratello Vip, Wanda Nara risponde alle offese di Barbara Alberti. Il confronto in diretta​

È stata nominata per tre quattro volte consecutive, poi è uscita, è rientrata, è stata malata e sono state annullate le votazioni

Basso gradimento... a furor di popolo. L'attuale edizione del, contraddistinta da polemiche in serie, non sembra riscuotere i favori della stragrande maggioranza del. La formula e le decisioni prese dagli autori, infatti, non sono state accolte positivamente da molti telespettatori, che hanno anche lanciato pesanti accuse sui social contro il conduttore,. Non tutte, però, si basano su fatti reali: ecco cosa è successo.LEGGI ANCHELa prima polemica che ha coinvolto i telespettatori delriguarda. Secondo una (buona) parte del pubblico, infatti, la scrittrice umbra sarebbe eccessivamente tutelata dalla produzione, anche a fronte di comportamenti poco gradevoli, come in occasione delle parole non proprio eleganti nei confronti dell'opinionista. Un sentimento, questo, condiviso anche da: «Barbara Alberti, rispetto agli altri concorrenti, gode di una protezione eccessiva.».Un'altra novità poco gradita dal pubblico riguarda l'ingresso nella Casa di. All'inizio doveva essere una semplice sorpresa per, invece alla fine Serena Enardu è diventata ufficialmente una nuova concorrente del, dopo la quarta settimana dall'ingresso degli altri 'inquilini' nella Casa. Il pubblico si era espresso col televoto per negare l'ingresso della donna come concorrente, ma poi gli autori hanno deciso comunque di non rispettare il voto 'popolare'.Infine, c'è stata una vera e propria rivolta anche sui. In questo caso, però, le polemiche sono infondate. Nel post che ufficializzava i nuovi(Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Michele Cucuzza e Patrick Ray Pugliese), sono apparsi alcuni commenti contro la produzione. «Avete cancellato il post per censurare i nostri commenti, in cui difendevamo Wanda Nara dalle parole di Barbara Alberti», si legge in un commento. In realtà, non si è trattato di una censura, bensì di una correzione dei social media manager del: il post, effettivamente cancellato, conteneva infatti un errore nella lista dei nominati ed è stato quindi sostituito con quello corretto.