Isola dei Famosi, Fiore Argento prima concorrente ufficiale: chi è la stilista figlia di Dario (e sorella di Asia)

L'Isola dei Famosi attende i naufraghi in Honduras a partire da lunedì 17 aprile. La prima concorrente ufficiale del reality vip trasmesso in prima serata su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi è Fiore Argento. Figlia del maestro dell'horror Dario Argento e sorella maggiore di Asia, per lei non è la prima apparizione in pubblico: ha esordito come attrice da ragazzina in Phenomena, film del padre, per poi decidere di abbandonare la recitazione. Ma vediamo meglio chi è e cosa fa oggi (almeno fino a prima di partire per l'Isola).

Nata dal primo matrimonio del regista dell'horror con Marisa Casale (mentre Asia è figlia in seconde nozze di Daria Nicolodi), Fiore Argento ha 53 anni. A 15 anni ha recitato nel film Phenomena per poi rivolgere le sue attenzioni al mondo della moda. Ha studiato presso il Fashion Institute of Technology, fondando una sua linea di abiti e arrivando a collaborare anche con Fendi. Fiore ha vissuto la sua vita privata sempre lontano dai riflettori, anche se qualche anno fa era stata al centro del gossip per una foto con Pietro Delle Piane, attuale compagno di Antonella Elia, ma i due hanno smentito ci fosse una relazione.

La partecipazione all'Isola dei Famosi è stata accolta con riserbo dalla sorella minore Asia che, come raccontato da Alberto Dandolo, teme che Fiore possa «raccontare per ingenuità fatti e circostanze private che riguardano la famiglia».