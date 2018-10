Joe Bastianich new look e in tv ammette: «Mia moglie mi ha sbattuto fuori di casa»

Sabato 6 Ottobre 2018, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 18:01

terzo ospite asi mostra con il suo nuovo look con una folta barba. Il giudice diha appena festeggiato i suoi 50 anni e ricorda la sua infanzia negli Usa grazie anche a un video commentato da Nadia Toffa. Joe Bastianich inizialmente odiava l'Italia e voleva essere come i suoi amici americani, ma alla fine sceglie di tornare nel paese natale dei suoi genitori e da lì avvia la sua carriera nella ristorazione.«Ero un bambino molto normale, vivevamo in una comunità piena di migranti», spiega, «Il fatto che i miei parenti lavorassero in un ristorante era imbarazzante, era riservato a persone senza educazione e invidiavo gli altri bambini». Poi racconta il rapporto con la mamma, la prima vera star della famiglia: «Lei era quella che comandava, tutt'ora è capace di darmi delle sberle davanti a tutti se necessario».Racconta poi della sua famiglia, i suoi figli hanno sofferto molto la lontananza dal papà. Poi parla della moglie con cui sta insieme da 25 anni: «Quasi 25 anni, tranne quando mi ha sbattuto fuori di casa», poi chiarisce: «Mi disse che io e il cane dovevamo uscire di casa e mi ha sbattuto fuori». Il rapporto con la moglie è difficile da vivere a distanza: «Ogni rapporto ha alti e bassi, ci vuole tempo per capire le persone con cui andare lontano nel percorso della vita. Io spero che sia lei la donna della mia vita, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei». La sua è una vita vissuta tra le donne: nonna, mamma, sorella, moglie e in merito dice che loro gli hanno insegnato molto e questo ha fatto sì che lui non avesse mai dubbi sul potere delle donne.