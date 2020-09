Riparte su Rai 1 la Vita in diretta con Alberto Matano unico conduttore. Lo storico appuntamento del pomeriggio riprende a partire da lunedì 7 settembre, tutti igiorni,dal lunedì al venerdì, alle 17.05. In questa nuova stagione,il programma avrà un taglio più marcatamente giornalistico, contemporaneo e innovativo.

L’attualità, la cronaca e il costume saranno fotografate in tempo reale, con uno sguardo attento e analitico ai fatti e alla società. Un viaggio quotidiano nei territori e al di là dei confini nazionali, per illuminare realtà spesso dimenticate, con il contributo delle sedi regionali e dei corrispondenti internazionali.

L’obiettivo è tanto semplice quanto ambizioso, come ha sottolineato anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta in occasione della conferenza stampa di presentazione del Daytime: informare e intrattenere i telespettatori, con responsabilità ed empatia, come già avvenuto nelle tante ore di diretta durante l’emergenza Covid.



