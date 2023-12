Lilli Gruber assente da Otto e Mezzo: «Motivatissime ragioni familiari». Al suo posto arriva Giovanni Floris: cosa è successo

A sorpresa ieri, lunedì 18 dicembre, i telespettatori di Otto e Mezzo alla conduzione del programma si sono trovati Giovanni Floris e non Lilli Gruber. E tutti hanno cominciato a chiedersi cosa fosse accaduto alla giornalista. In relatà era già stato Enrico Mentana al termine della puntata del TgLa7 ad annunciare il fatto. Prima di cedere la linea a Otto e Mezzo, Mentana aveva infatti spiegato che Lilli Gruber non sarebbe stata alla conduzione della puntata, fermata da «motivatissimi impegni personali». Al suo posto, h spiegato il direttore del tg, in sostituzione ci sarebbe stato Giovanni Floris, già in precedenza chiamato a sostituire la conduttrice alla guida dello storico programma tv.

Gruber assente da Otto e Mezzo: cosa è successo

Così Floris apre la puntata di otto e mezzo dicendo: «Lilli Gruber è stata trattenuta da problemi familiari e io volentieri do una mano».

Salvo ulteriori impegni per la giornalista e conduttrice, il suo ritorno dovrebbe essere previsto regolarmente a (ri)partire da oggi, 19 dicembre, sempre alle 20:30 su La7. E, sempre oggi, Giovanni Floris sarà di nuovo al timone del suo programma DiMartedì in prima serata sulla stessa rete.