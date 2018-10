GfVip, Lisa Fusco: «Io, eliminata per l'amicizia con Barbara D'Urso»

Giovedì 4 Ottobre 2018, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 18:58

L’esperienza diall’interno della casa del Grande Fratello Vip è durata poco e la showgirl è stata la prima eliminata dal reality. La Fusco non ha mai nascosto la sua delusione per l’esito delle votazioni e come prima cosa ha dato la colpa alle fan sul web di Giulia De Lellis. Ora si scaglia contro Alfonso Signorini e, pronta a lasciare la tv, ipotizza una sua “punizione” per l’amicizia conIl direttore di “Chi” non avrebbe preso le sue difese: “Mi avrebbe dovuto difendere – fa sapere in anteprima il portale “361magazine” - perché sono sempre stata dalla parte degli omosessuali e invece mi ha fatto fuori con le sue affermazioni. Giuro che i conduttori mi hanno detto, prima di entrare, di preparare le mie nomination”.Dopo l’eliminazione sarebbe pronta a lasciare la tv: “Il Gf Vip era il mio sogno, ma a questo punto rinuncerò per sempre alla tv! Mi hanno punito per la mia amicizia con Barbara d'Urso. Mara Venier mi ha bloccato anche su Instagram. Sono pronta anche all’uscita definitiva dal mondo della tv”.