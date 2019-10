Live non è la D'Urso, Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini fanno pace con un bacio: il gesto di lui dopo non passa inosservato

Ma non erano il duo più litigioso della TV? 😘#noneladurso pic.twitter.com/aHNSEA3L9R — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 6, 2019

Lunedì 7 Ottobre 2019, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 12:53

Un bacio per fare la pace dopo tanti scontri televisivi e il faccia a faccia tra Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini a Live non è la d'Urso diventa una gif destinata ai social. I due celeberrimi nemici, sono entrati separati e a malapena si sono salutati. Poi Barbara ha mandato in onda un filmato con gli scontri più accesi tra i due, al punto da essere definiti il «duo più litigioso della tv».Tra i due è iniziato quindi uno scambio di battute, finché alla fine l’ex europarlamentare ha dichiarato: «Per la prima e l’ultima volta bacerò Vittorio Sgarbi». Parole a cui è seguito un bacio sulle labbra di qualche secondo. La Mussolini, è tornata quindi sulla sua poltrona, ricomponendosi il vestito, mentre Sgarbi, con un gesto che non è passato inosservato, ha eliminato qualche residuo di trucco rimasto sulle labbra.Vittorio Sgarbi ha dato spettacolo anche quando ha parlato dei suoi trascorsi in camera da letto. ​Ha confermato di essere stato a letto con Eva Robin’s, ma non si è fermato lì perchè ha anche aggiunto: «Siamo stati io e lei con una donna molto famosa, che però è morta quattro, cinque anni fa».Social impazziti, perchè è ovviamente scattata la ricerca al toto nome sulla donna famosa che ora non c'è più.