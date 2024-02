Mahmood si racconta a Verissimo: «L'incendio è stato terribile». Poi la rivelazione sull'amore: chi è il fidanzato?

Il cantante Mahmood super ospite nel salotto televisivo di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per parlare del suo nuovo album Nlda «Nei letti degli altri» uscito pochi giorni fa.

L'artista ha da poco partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo come big in gara e il balletto sulle note del suo brano portato sul palco dell'Artiston “Tuta Gold” è gia viralissimo sui social. Mahmood davanti a Silvia Toffanin si è confessato, rivelando parecchi particolari della sua vita artistica e non e anche sull'amore.

In merito al nuovo album Mahmood ha dichiarato: «C’è molto di me questa volta, forse più delle altre volte, credo che questo disco sia il disco più empatico che abbia mai scritto fino fino ad ora perché in questi ultimi due anni e mezzo sento di essermi evoluto a livello proprio sentimentale».

Poi spiega la metafora del letto: «Nell’album infatti parlo del letto perché il letto credo sia nostra coperta di Linus, è il posto più intimo dove scegli di portare le persone vere a cui veramente vuoi bene». «Poi il letto comunque è dove vieni tradito, tradisci… »

Nel corso dell'intervista, il cantante parla anche per la prima volta dell’incendio avvenuto poco dopo che si era trasferito nella sua prima casa a Milano. «È stato terribile», racconta a Silvia Toffanin. «Era la mia prima casa in affitto, la prima indipendenza e poi sono dovuto tornare a casa di mia madre».

Poi racconta che il giorno dell'incendio era in casa con alcuni amici: «Ero a casa con due mie amici e la mia amica se ne è accorta guardandolo l’ombra del palazzo».

In seguito all’incendio Mahmood ha deciso poi di intraprendere un percorso di psicoterapia: «Ci sono andato e ne parlo tanto nel disco e devo dire che mi ha aiutato proprio a sbloccare delle cose che avevo dentro di me». Continua: «Ho usato questo disco come se fosse una seduta, sono molto soddisfatto, tantissimo».

Il cantante ha anche anticipato che all’interno dell’album ci saranno alcune sorprese, e inaspettatamente ha deciso di confessarne una alla conduttrice: «Posso dirti che un featuring e che non è stato ancora svelato non è italiano», conclude l'artista.

Silvia Toffanin a Verissimo ha stuzzicato Mahmood anche sull'amore e sul presunto fidanzato: «Sono molto felice in questo ultimo periodo… è che ovviamente da gennaio non c’è stato tempo per l’amore ora si deve lavorare e battere il ferro finché è caldo, però sono felice.

Io anche quando non soffrivo trovavo il modo di soffrire perché in realtà sono uno che che se ha qualcosa di semplice ho bisogno di complicarlo»