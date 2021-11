Jerry Calà a “Oggi è un altro giorno”, il messaggio in diretta di Mara Venier

«Mara è la mia più grande amica, anche ieri siamo stati insieme a cena». Jerry Calà a 'Oggi è un altro giorno' parla del suo rapporto con Mara Venier, sua ex moglie. La conduttrice di Domenica In ha voluto mandare un videomessaggio al programma di Rai 1 in cui ha detto: «Noi siamo la dimostrazione che dopo un grande amore può nascere una grande e meravigliosa amicizia, forse più grande dell’amore che abbiamo vissuto. Jerry è forse il mio punto di riferimento, ci vogliamo molto bene, siamo una famiglia allargata ed è la cosa più bella che potesse accadere».

APPROFONDIMENTI TV Mara Venier senza Green pass: «Non potevo condurre Domenica... IL RITRATTO Mara Venier, i 71 anni della "Zia" della tv italiana: dai...

Jerry Calà si è sposato due volte, la prima con Mara Venier e la seconda con Bettina Castioni. Il matrimonio fra Jerry e Mara durò solo 3 anni. Calà e la Venier coronano il loro amore a Las Vegas nel lontano 1984 per poi separarsi poco dopo a seguito dei ripetuti tradimenti dell’attore. Mara non ha mai fatto mistero di averlo trovato con un’altra donna durante la loro festa di matrimonio: «Il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei», ha raccontato tempo fa in un’intervista a Verissimo. I due sono comunque rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine del loro matrimonio: «È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità», ha ribadito Jerry Calà al Corriere della Sera.

L'attore, intervenuto a 'Oggi è un altro giorno', ha poi voluto chiarire il suo presunto tradimento a Mara Venier nel giorno della festa di nozze: «Non era alla festa delle nozze, noi abbiamo fatto un matrimonio a Las Vegas, poi annullato. Era una festa al nostro ritorno dall’America con amici. E poi non ero in bagno ma in un corridoio e io parlavo innocentemente con una ragazza. Non ho trescato, ci stavo parlando. Lei si arrabbiò e mi ha menato, è vero: Renato Zero moriva dal ridere». Jerry Calà ha poi sottolineato: «Ci hanno unito le nostre origini, siamo tutti e due figli di ferrovieri, cresciuti in una famiglia modesta. I nostri racconti di vita erano molto simili, anzi forse troppo simili, per questo forse come coppia non ci siamo più trovati. Mara era gelosetta, io un po’ di meno. Ma è andata bene così». L’artista ha poi voluto dedicare un pensiero alla moglie Bettina Castioni: «Il merito è anche di mia moglie, che non è gelosa del passato. E non è gelosa del mio lavoro».

Cambiando argomento, poi, Jerry Calà ha parlato de 'I gatti di vicolo Miracoli' e del suo esordio. «Io cerco sempre di dire che ho messo la testa a posto, ma non so in che posto l’ho messa». Il celebre artista ha ripercorso la sua carriera, iniziata nel 1971 con 'I gatti di vicolo Miracoli' e proseguita un anno dopo con il battesimo in tv con Corrado: «Mamma mia che emozione, noi eravamo degli sbarbati appena arrivati dalla provincia. Che belle cose che facevamo, eravamo molto impegnati come discorso artistico».

Del suo celebre gruppo parla così a distanza di 50 anni: «Con Umberto Smaila, Nini Salerno e Franco Oppini ci univa una grande amicizia, nata sui banchi del liceo: abbiamo imparato l’arte in un teatrino di liceo. Abbiamo fatto la fame, a Oppini, che era magrissimo, davamo le Golia. E ci univa lo stesso senso di humour, nessuno si offendeva per le prese in giro».