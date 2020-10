«Maria Teresa Ruta ha avuto un flirt con Telemaco?», l'indiscrezione choc a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso allibita. Oggi, nello spazio della trasmissione dedicato al Grande Fratello Vip, si è tornati a parlare della storia d'amore tra Guenda Goria e Telemaco, l'uomo di 48 anni che avrebbe fatto perdere la testa alla figlia di Maria Teresa Ruta.

Tra gli ospiti di Barbara D'Urso, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Eva Henger, amica di Guenda, Amedeo Goria - padre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta - e il modello Roger Garth. È proprio quest'ultimo a lanciare la bomba. «Una fonte in Egitto mi ha detto che molti anni fa Maria Teresa Ruta e Telemaco avrebbero avuto un piccolo flirt a Sharm El Sheikh. Durante la puntata del Gf Vip, si vedeva che Maria Teresa volesse nascondere qualcosa». Amedeo Goria non sarebbe d'accordo: «Maria Teresa ha avuto sempre storie lunghe, non è tipo da flirt».

A questo punto, interviene Eva Henger: «Queste sono voci e non sappiamo se siano vere. Ma io ho uno scoop. So da mie amiche a Sharm, che in questo momento Telemaco e la moglie Olga sono insieme lì, ci starebbero riprovando». Ma Roberto Alessi precisa: «Ho intervistato Telemaco, mi ha detto che ha messo in stand by la frequentazione con Guenda. Non gli sarebbero piaciute alcune sue frasi nella Casa. Ha detto anche che non è tornato insieme a Olga, ma è rimasto colpito dal fatto che la moglie avesse dichiarato di amarlo ancora».

