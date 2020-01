Marilyn Manson è la guest star del terzo episodio di The New Pope. L’uomo nero del rock americano, il cattivo esempio per eccellenza debutta questa sera nel terzo capitolo della saga creata e diretta da Paolo Sorrentino. Manson sarà la prima di una serie di star che interverranno all'interno della serie evento targata Sky.

The New Pope, la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano, ci saranno anche due guest star internazionali: Sharon Stone e Marilyn Manson, che vedremo questa sera durante la terza puntata.

I due vanno ad aggiungersi ad un cast di tutto rispetto: i due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Maurizio Lombardi.

​Cosa succederà: Interrogato da Sofia Dubois, il cardinale inglese Sir John Brannox interpretato da John Malkovich, in procinto di diventare Papa, nel terzo episodio di The New Pope cita Marilyn Manson fra le sue persone famose preferite.



Ebbene, nei panni di se stesso è proprio Marilyn Manson, che confonde il nuovo Papa Giovanni Paolo III con il Pio XIII interpretato da Jude Law, lo special guest del quarto episodio della serie creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. “L’uomo nero” del rock americano, meno “maledetto” del solito, addirittura buffo e autoironico, è l’ospite a sorpresa in Vaticano tutto da scoprire.

