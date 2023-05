Quando sulle note di We Are The Champions dei Queen, come da tradizione, la carta si è girata e mostrato il suo faccione, non ci credeva neppure lui. Mattia Zenzola è scoppiato in lacrime: il 19enne ballerino barese domenica sera ha ribaltato i pronostici che davano per favorita Angelina Mango vincendo Amici 22, al termine della finale del talent di Canale 5 di Maria De Filippi (29,3% di share pari a 4,86 milioni di spettatori).

L’anno scorso si ritirò a causa di un infortunio al piede: è la sua rivincita?

«Sì. Ho aspettato due anni: dopo il ritiro ho recuperato i mesi di scuola persi e preso il diploma al liceo sportivo. Poi di nuovo i casting, senza aspettative. Invece eccomi qui».

Cosa farà con i 150 mila euro in gettoni d’oro che ha vinto?

«Una parte la regalerò ai miei genitori per ripagarli di tutti i sacrifici».

E l’altra?

«La userò per frequentare corsi: ad Amici sono cresciuto e ho ancora tanto da imparare».

Cosa ha fatto prima del talent?

«Gare. Tante. Ho vinto tre volte il titolo di campione italiano in latino americano e partecipato ai mondiali di Budapest, nel 2017».

I suoi cosa fanno?

«Mamma è casalinga, papà pensionato. Quando sono entrato ad Amici ero appena uscito da un periodo buio, legato a problemi di salute di papà. Ora sta bene, ma ha combattuto una malattia delicata. Rivederlo prima della finale mi ha aiutato ad affrontarla a cuor leggero».

La passione per la danza chi gliel’ha trasmessa?

«Mamma, che insegnava zumba. A 9 anni la prima lezione di latinoamericano. Per questa passione ho sofferto».

Perché?

«Ero un bambino con i capelli lunghi che ballava. Ho detto tutto».

Cosa le dicevano?

«Parole forti che mi ferivano. Amici è stata una famiglia: Maria De Filippi m’ha cambiato la vita».

Cosa succederà ora?

«Roberto Bolle mi ha invitato al suo On Dance a Milano, dal 7 al 10 settembre. Poi si vedrà».