Maurizio Costanzo morto, saltano le trasmissioni di De Filippi e Diaco: Uomini & Donne e Bellamà. A rischio anche Amici e C'è Posta per Te

La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha inevitabili ripercussioni anche sui palinsesti tv. La prima è la cancellazione della puntata odierna di "Uomini e Donne", condotto dalla moglie Maria De Filippi, che va normalmente in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. Lo ha annunciato Mediaset con un comunicato diffuso via social.

Su Rai2 salta la puntata di "Bellamà" di Pierluigi Diaco, in segno di lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Ad annunciarlo, sempre sulla seconda rete, è stato Milo Infante, conduttore di "Ore 14". Diaco era molto legato a Costanzo, che fra l'altro aveva celebrato l'unione di civile di Pierluigi con il collega Alessio Orsingher. Al posto di "Bellama", ha spiegato Infante, verrà però riproposta l'ultima intervista che Diaco aveva fatto a Costanzo.

"Amici" e "C'è Posta per Te"

Nessuna decisione è stata presa ancora in merito alle altre due trasmissioni della De Filippi, ovvero "C'è Posta per Te" e "Amici". Entrambe le trasmissioni sono pre-registrate, ma è possibile che per rispetto del dolore della conduttrice questa settimana non verranno mandate in onda. "C'è Posta per Te" viene trasmesso di solito il sabato sera, in prima serata su Canale 5, mentre "Amici" va in onda la domenica pomeriggio.

Addio a Maurizio Costanzo

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collab. con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l'Isis (2016) e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (2022). Dal 1995 è sposato con Maria De Filippi.