Mietta a Domenica In: «Respinta a Sanremo e caz***ta da Mara Venier in diretta»

Mietta ha preso il rifiuto al Festival del Sanremo sportivamente e a Domenica In ha spiegato di non essere stata accolta dalla Kermesse targata Amadeus come tanti altri della sua generazione. Nel contenitore domenicale ampio spazio è stato dedicato al talk sui cantanti in gara, ma non sono mancati momenti di imbarazzo, come un piccolo malinteso tra la cantante e la padrona di casa, Mara Venier.

Il Festival della Canzone è alle porte e quest'anno festeggia i 70 anni, ma è contrassegnato come sempre dalle polemiche e dagli scambi di opinione. «Avevo due brani, ne ho portato uno, ma non sono stata accolta, come tantissimi della nostra generazione», ha spiegato Mietta prima di cantare la canzone che non aveva presentato. Oltre a lei, non sono state accettate - tra le altre - le proposte di Arisa, Marcella e Bobby Solo.

Prima di cantare c'è stato anche un momento di imbarazzo. Mietta si è alzata per esibirsi, ma Mara Venier l'ha fermata facendola tornare al suo posto. «A casa mia decido io dove dovete mettervi», ha detto la conduttrice spingendo Mietta ad accennare una giustificazione. Sui social la battuta non è passata inosservata.

«Non solo caz***ta in diretta di Mara Venier ma un playback penoso», scrive un utente. «Ma la cafonaggine di Mara Venier con Mietta?», scrive un altro.

