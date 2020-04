Mika, a Domenica In il drammatico racconto: «Mia madre, il cancro e il coronavirus...»

Mika è tornato a Domenica In nella puntata speciale di Pasqua. Ospite di Mara Venier, la superstar del pop mondiale ha raccontato la drammatica esperienza vissuta all'interno della sua famiglia. La mamma, malata di cancro, già debilitata, ha contratto il coronavirus. Mika doveva essere ospite del salotto della Venier già alcune settimane fa, ma il Covid-19 ha bussato alla porta della sua vita senza essere invitato.

«Dovevamo averti alcune settimane fa, ma poi non sei venuto - dice la conduttrice - Non ho detto nulla in diretta perché avevo percepito e capito che era successo qualcosa di importante. Tu non avevi dato più notizie, non hai risposto al telefono quindi abbiamo pensato che fosse successo qualcosa di urgente. Poi sei stato tu stesso a comunicare cosa è successo».

«Viviamo un momento sospeso - risponde il cantante - due settimane fa aspettavo di parlare con te in questa stessa cucina. Mentre ero qui comincia a suonare il telefono: la prima volta era mio fratello e ho scoperto che mia madre ha dovuto essere presa d’urgenza perchè anche lei era malata con il virus. Nei giorni successivi la situazione è peggiorata molto e molto velocemente, non soltanto lei, ma anche mio padre e altri della mia famiglia».

«Mia madre sta combattendo un cancro molto aggressivo a cui si è aggiunto questo virus - racconta Mika - questo che stiamo vivendo in tutto il mondo, questa cosa qua è una cosa molto difficile. Ho dovuto abbandonare la trasmissione anche se tu mi aspettavi, mi chiamavi, ma ho dovuto aiutare la mia famiglia da lontano a gestire questa situazione».

Ora la situazione è migliorata. «La mia famiglia sta bene - dice Mika - tutti quelli che hanno avuto questo virus stanno meglio, stanno recuperando. Mia madre ha avuto delle giornate difficili e non ti nascondo che ci siamo preparati al peggio. È stato un momento tristissimo, ma per fortuna ora è ospedalizzata a casa».

