Patrizia de Blanck confessa di aver picchiato un omofobo in strada: «Il sesso è libertà, il mio primo marito era bisessuale»

Patrizia de Blanck confessa a Oggi è un altro giorno di aver aggredito un uomo che aveva offeso un suo amico gay. Il social media manager della contessa, Lorenzo Casteluccio, molto conosciuto nell'ambiente, è stato offeso mentre camminava in strada con la de Blanck per il modo in cui era vestito. Patrizia non ha esitato un attimo e con l'ombrello che aveva in mano lo ha colpito e lo ha messo in fuga.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati