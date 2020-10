Pomeriggio 5, la dichiarazione choc dell'ospite su Massimiliano Morra. Barbara D'Urso allibita: «Prendo le distanze». Oggi, nello spazio del contenitore di Canale 5 dedicato al gossip si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip. In studio, tra gli ospiti, Roger Garth, Guendalina Canessa e Cecilia Capriotti.

Barbara D'Urso introduce il caso "Morra-Del Vesco" e a quel punto Guendalina Canessa fa la sua dichiarazione inaspettata: «Un farmacista napoletano mi ha contattato su Instagram e mi ha detto che in passato ha avuto una relazione con Morra». Roger Garth e Cecilia Capriotti dicono di essere anche loro a conoscenza di questa storia. Guendalina continua: «Non è tutto. Secondo voci di corridoio, Morra avrebbe avuto una storia anche con un famoso produttore».

A questo punto, però, Barbara D'Urso prende le distanze: «Non ne sapevo nulla e prendo le distanze da questi presunti rumor. In ogni caso, non cambierebbe nulla sulla percezione che ho di Morra». Il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, ospite in collegamento, rivolgendosi ai tre ospiti conclude: «Attenzione a rilanciare gossip che vengono dai social, ci sono tanti mitomani».

