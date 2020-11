Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra e Guenda Goria: «Se non fossi stato fidanzato…»

Massimiliano Morra è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip dal televoto ma nella Casa, durante la sua permanenza, si è parlato di una “simpatia” per la coinquilina Guenda Goria.

Massimiliano Morra, come spiegato a “Live Non è la D‘Urso” è fidanzato da circa due anni con Dalia, ma ospite di Alfonso Signorini a “Casa Chi”, non ha appunto nascosto la sua simpatia per la coinquilina Guenda, figlia di di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria: “Se non fossi stato fidanzato – ha spiegato - probabilmente per i miei gusti è la persona più interessante dal punto di vista estetico e mentale”.

Entrambi tendevano a rimanere isolati dal resto del gruppo: “Dal punto di vista caratteriale mi interessava tantissimo, però ci può stare solo una bellissima amicizia. E’ una persona molto vera e nonostante potesse sembrare una stratega, in realtà non lo è”.

Guenda e Dalia poi si sono confrontate da Barbara D’Urso: anche la Goria ha parlato di semplice amicizia con Morra e anzi si è complimentata con Dalia per aver appoggiato il fidanzato durante il reality.

