Rai, oggi il cda: dalla Cuccarini a Tecce, ecco cosa succederà la prossima stagione

La Rai oggi svela i suoi programmi per la prossima stagione: previsto infatti il Cda Rai. Cosa farà, per dirne una, Lorella Cuccarini se, come è emerso dai rumors di Viale Mazzini, non sarà più alla conduzione della Vita in Diretta accanto ad Alberto Matano? Qualcuno la sostituirà oppure no, visto che il direttore di Rai1 Stefano Coletta sembra voler puntare molto di più sull'informazione? Un'uscita di scena secca per la Cuccarini o, come dicono nel palazzo del Cavallo, una nuova collocazione sulla rete ammiraglia per non dare l'idea di una rimozione politica anti sovranista?

Rai ad alta tensione: tagli dei compensi e nuove nomine. Ecco tutti i volti della prossima stagione

Intanto su Rai due pullulano le novità in arrivo: non c'è, infatti soltanto il talk in prima serata condotto da Alessandro Giuli (che ha affiancato Annalisa Bruchi in “Patriae”) dal titolo “Seconda linea” (espressione scelta con il pensiero rivolto al mondo del rugby dove la seconda linea è centrale perché butta la palla avanti) ma anche un altro progetto sperimentale, in questo caso nella fascia della seconda serata, un programma in 4 o 6 puntate dal titolo “Second Life”, condotto dalla giornalista de La Notizia, Laura Tecce, che racconterà la seconda vita di alcune figure politiche attuali, quella parte della vita, dunque, che nulla ha a che fare con il ruolo pubblico.

La Vita in Diretta, Asia Argento su Weinstein: «La denuncia? Fiera di averlo fatto»

E Costanza Esclapon? A quanto pare sarebbe pronto per lei un contratto di consulenza (ma c'è qualcuno che ha parlato di ufficio stampa) per il programma di seconda serata su Rai 1 condotto da Monica Maggioni dal titolo “Sette Storie”. Sembra, a tal proposito, che Monica Maggioni, lasciando l'incarico di amministratore delegato di Rai Com, abbia proposto una sorta di pacchetto chiuso all'Azienda che comprende sia questa scelta, sia quella di Marcello Sorgi (anche lui nella veste di consulente) sia di Roberto Fontolan come autore. Ma è ragionevole immaginare che il contratto della Esclapon non sia ancora chiuso poiché c'è una questione da risolvere. La Esclapon, infatti, non è stata soltanto direttore della comunicazione e delle relazioni esterne della Rai quando Gubitosi era Dg e sua manager di fiducia nell'ambito della comunicazione (sia prima che dopo il periodo Rai), ma è anche consigliere di amministrazione di Enel da maggio scorso e soprattutto di Mediaset. Per questo è facile pensare che la Esclapon stia decidendo se rassegnare le dimissioni dal board dell'editore concorrente e firmare con la Rai per 'Sette Storiè oppure no.

Ultimo aggiornamento: 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA