Raimondo Todaro choc a Verissimo: «Ho avuto due tumori». Poi la confessione su Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha raccontato alcune cose inedite della sua vita a Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, il maestro di Amici si è aperto sia sul suo ruolo televisivo, sulla sua carriera nel ballo, mettendosi in discussione come insegnante, e sia sulla sua vita privata e sui tumori avuti.

Presto tornerà nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi, pronto a dare tutto se stesso ai futuri allievi.

«Se penso a quello che hanno fatto i miei genitori sono stati pazzi. Hanno messo a rischio la loro vecchiaia e tranquillità per investire sul mio futuro. Mio padre è un tipo che fa fatica ad esprimersi», ha spiegato Raimondo Todaro sul rapporto con i suoi genitori.

Il ballerino ha anche aggiunto che quando aveva 13 anni il papà si è ammalato ed è stato malissimo fino a quando la malattia non si è placata. Per diversi anni però ha avuto paura di perderlo.

Nel 2020 il problema di salute: «Nasce tutto da un'appendicite. L'intervento dura 4 ore, perché l'appendice aveva bucherellato l'intestino. Da lì ho fatto dei controlli di routine. Stavo entrando in sala prove con Lorella e la Maestra Celentano e mi arriva la telefonata - ha spiegato Raimondo Todaro a Silvia Toffanin - Mi hanno detto che avevo due tumori maligni.

Il lavoro è stata la mia fortuna. Per adesso sono fuori pericolo. Fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere e di non far vedere a nessuno che stavo male. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi e che mi trattassero male».

Jasmine, sua figlia, è il suo più grande amore, nata dall'unione con Francesca Tocca. Sul suo amore con la ballerina ha detto: «Quest'estate abbiamo avuto una discussione in ristorante e Francesca, che è molto impulsiva, si è alzata e se n'è andata. Tutti hanno pensato ad una crisi, ma tutte le coppie litigano. Sono geloso il giusto, ma solo se me ne da modo».

Poi gli auguri per i 40 anni del fratello: in video la figlia di Salvo Todaro che lo ha raggiunto in studio, e le lacrime dall'emozione. «A mi fratello auguro la felicità. So che i primi 40 anni se li è goduti. Per me è stato un punto di riferimento. Sono orgoglioso di avere un fratello come lui». Poi l'avvertimento a tutti i bambini di 10 anni: «Abbiamo due figlie femmine, state attenti a quello che fate».