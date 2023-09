Massimo Ranieri a Verissimo, lacrime per Toto Cutugno e la confessione: «Mi è mancato l'affetto di mia mamma»

Massimo Ranieri a Verissimo si è aperto con Silvia Toffanin toccando corde molto delicate della sua vita, come la solitudine e le mancanze, ma soprattutto l'affetto del pubblico. L'artista si è definito un «operaio del mondo dello spettacolo» e tornerà presto, il 14 settembre, in televisione, su Canale 5, con la sua nuova fiction 'La voce che hai dentro'.

«Ho pagato tutti i miei sbagli per dedicarmi a questo mestiere. Io continuo a pagare, è una dannazione e accettiamola così, come è giusto che sia. Non può essere tutte rose, ci sono anche le spine: è umano sbagliare. Gli sbagli fanno bene alla mente, al cuore, all'anima e ti fanno crescere. Gli insuccessi fanno crescere. Il prezzo è alto. Vieni compensato di questa mancanza di mancanze che hai attraverso il pubblico che da sessant'anni mi ripaga con affetto e stima», ha detto a Silvia Toffanin Massimo Ranieri.

«L'errore, in primis, è che ho lasciato la mia famiglia a 17 anni. Ero un ragazzino. Sono stato strappato dai miei fratelli e sorelle e dai miei genitori: questo è un prezzo alto. Mi sono ritrovato solo a Roma a 17 anni. Mi chiedevo chi sono?. Parliamo di 55 anni fa quando venni nella Capitale. Mi è mancato l'amore di mia mamma», ha confessato l'artista.

La solitudine è stata per lui un peso. «Di sentire le anime se ne ha bisogno», ha ribadito Massimo Ranieri parlando del fatto che gli è mancata una famiglia tutta sua.

Poi le lacrime per Toto Cutugno: «Toto era tanta roba.

Uomo di onestà, signorilità, come cantautore lo conosciamo tutti. Per me è stato veramente un onore conoscerlo. Non aveva peli sulla lingua e quando mi ha detto delle cose tra un ciack e un altro o in camerino mi ha sempre detto cose che mi aspettavo mi dicesse, nel bene o nel male. Mi ha reso un uomo felice e mi ha detto delle cose di un'onestà che venivano dal cuore. Persona meravigliosa. Grazie Toto per tutto quello che ci hai lasciato».

«Sono tornata in Mediaset dopo 20 anni. Credo molto in questa storia giallo-rosa. Sono felice di essere tornato sul set di una fiction. Molto cinematografica e molto televisiva. Poi c'è sempre la mia Napoli: è diventata una città bellissima. Sono tornati a vivere, a uscire a godersi questa città», ha concluso Massimo Ranieri a Verissimo.