Rose Villain a Verissimo: «La morte di mia madre mi ha legato a mio fratello, lui è un bono. Mio marito? È sensibile ma in studio è da strozzare»

Rose Villain arriva a Verissimo per presentare, dopo il successo di Click Boom! lanciato a Sanremo 2024, il suo nuovo singolo Radio Sakura. «Non ho mai avuto un piano B, ho sempre voluto fare la cantante e sono una perfezionista». È un'esteta amante del bello e delle parole che racchiude nei suoi testi che senza retorica raccontano la vita anche la sua quella di una giovane che lascia Milano per andare in America in cerca della sua strada. Poi con la sua determinazione arriva all'Ariston e porta sul palco una visione dell'amore trasparente nel suo essere, canzone che dedica alla sua mamma «che non c'è più»

Rose Villain a Verissimo, chi è? Età, il padre (noto imprenditore), Sanremo 2024, il marito, i figli e l'ultimo singolo

Rose Villain il dolore per la morte della mamma

«La mamma è una delle ragioni per cui ho cominciato a fare musica, quando ero in culla lei sparava la musica a tutto volume, lei mi ha sempre spronata.

Mamma Fernanda è morta 7 anni fa e non c'è mai un'età giusta per perdere un genitore, mio fratello era ancora più piccolo di me. Ora io e Alessandro siamo più legati di sempre. Lui è un bono»

La storia con il marito

In studio a Verissimo Rose racconta anche della sua vita privata: «L'esperienza in America non è stata facile ma poi mi sono fatta i miei amici e ho trovato mio marito. Mi sono sposata a Brooklin con delle nozze rock. Lui è un grande musicista e l'ho conosciuto lavorando: lui è bello e pazzo ma è una persona incredibile. È un uomo incredibile ma in studio è da strozzare. Nella vita non litighiamo mai, in studio discutiamo tanto». L'artista è sposata con Andrea Ferrara, in arte Sixpm, uno tra i producer più importanti e popolari della scena musicale. I due hanno celebrato il matrimonio tra pizze napoletane e aperitivi a Soho con oltre 120 invitati dall'Italia.