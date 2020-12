GFVip, Samantha De Grenet nuova concorrente: «Sostenetemi e difendetemi se ce ne sarà bisogno»

Samantha De Grenet è pronta a entrare al Grande Fratello Vip. E’ stata proprio Samantha de Grenet ad annunciare il suo ingresso al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini dal suo account Instagram: “Non vi preoccupate per me – ha fatto sapere ai suoi follower - preoccupatevi per quelli che stanno dentro la Casa”.

Nel video postato sul social una Samantha De Grenet, entusiasta e determinata, annuncia la sua partecipazione: “Non vedevo l’ora di potervelo comunicare personalmente – ha fatto sapere - sono stata zitta fino ad adesso. Vado dentro un porta rossa. Entro al Grande Fratello Vip e sarò una concorrente di quest’edizione. Non vi preoccupate per me, preoccupatevi per quelli che stanno dentro la Casa. Scherzi a parte, sono dell’idea che si può fare tutto in maniera onesta ed elegante, sarà una bellissima esperienza. Io sono entusiasta. Seguitemi, sostenetemi e difendetemi se ce ne sarà bisogno. Seppur virtualmente vi abbraccio uno per uno e vi ringrazio per il vostro affetto e fin d’ ora per il vostro supporto”.

Il Grande Fratello Vip ha allungato la sua durata fino a febbraio 2021 e per questo, dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, è atteso l’ingresso di altri nomi del mondo dello spettacolo come Ginevra Lamborghini, Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola e Filippo Nardi.

Ultimo aggiornamento: 15:20

