Sanremo 2020, Fiorello: «​Jovanotti non sarà tra gli ospiti»

Jovanotti non sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo. L'annuncio a sorpresa è arrivato da Fiorello durante la trasmissione di questa mattina VivaAsiago10! «Ho saputo ieri in via ufficiale che Jovanotti non sarà al festival perché deve partire, deve rilassarsi. Farà un giro in bici in Perù: partirà il 2 febbraio e il festival inizia il 4», ha detto il mattatore che avrà ospite Jova venerdì in studio per l'ultima puntata di VivaRaiplay.

Era stato proprio Fiorello il primo a dare la notizia della presenza del cantante. «Fiorello annuncia e disannuncia a piacimento. Non mi ha detto niente - afferma Amadeus, da Sanremo -. Se Jova parte per il Perù in bici non c'è niente da fare. Per convincerlo potrei dirgli che lo iscrivo alla Milano-Sanremo».

