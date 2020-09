Sex Life, la nuova docuserie Cielo sulla vita sessuale delle coppie: dai weekend erotici al bondage

Ultimo aggiornamento: 17:20

”, la nuova originale docuserie in prima visione assoluta su. Il ciclo “The Body of Sex” si arricchisce e dal 4 settembre, ogni venerdì in seconda serata, offre uno sguardo disincantato sulla vita sessuale delle coppie.In ogni puntata “Sex Life” si occupa di tematiche della sfera sessuale. Gli argomenti trattati dal regista Tony Sacco sono diversi e affrontati attraverso le storie dei protagonisti. Ci sono ad esempio Sunshine e Mike, una giovane coppia che vuole rinnovare la propria intimità partecipando ad un “Erotic Sleepover”, weekend erotico all’insegna del sesso, del lusso e della spiritualità. Si passa poi alla nuova frontiera della pornografia, la realtà virtuale, dove i desideri e le fantasie più nascoste possono prendere forma, fino ad arrivare al BDSM vissuto attraverso gli occhi di Kinzie (sopravvissuta a una tremenda malattia) ed Elan, giovane coppia di sposi che condivide la passione per il bondage e il sadomasochismo.