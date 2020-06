Temptation Island, il cast è completo: chi sono tutte le coppie vip e nip

Manca poco all'inizio di Temptation Island e il cast è completo. Le coppie che metteranno alla prova la relazione in questo viaggio dei sentimenti saranno come sempre sei, ma miste tra vip e nip. Quest'anno, infatti, l'edizione sarà unica e la prima puntata andrà in onda in prima serata martedì 7 luglio alle 21:20 su Canale 5. Non ci saranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, come ampiamente sottolineato dalla produzione, ma sono confermate le partecipazioni di Antonella Elia e Manila Nazzaro.

Temptation Island, Manila Lazzaro e la confessione sul marito: «Aveva un'altra famiglia»

Antonella Elia e Pietro Dalle Piane.

I due, che abbiamo imparato a conoscere nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, sono finiti più volte al centro del gossip. Lui è più giovane e ha più volte dichiarato di aver perso la testa per la showgirl. In molti ricorderanno i lunghi baci appassionati nella casa più spiata d'Italia e qualche scenata di gelosia.

Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso.

Lei è un'ex Miss Italia, lui è un ex calciatore. Sulla loro storia Manila ha dichiarato: «Io non credevo più nell’amore. Lorenzo è stato veramente bravo nell’avere la pazienza e la determinazione per farmi credere che è possibile reinnamorarsi. Temptation potrebbe illuminarci. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa, alla fine…»



Valeria e Ciavy

Sono la prima coppia non famosa. Lui ha 35 anni e lei 27. Nel video di presentazione dicono di stare insieme da quattro anni e che hanno da sempre problemi con la loro libertà: Valeria afferma che il ragazzo «vuole la sua libertà però mi priva della mia». Lui, invece, ha esplicitamente affermato di voler partecipare a Temptation per capire se davvero innamorato di lei: «Le tentazioni qui sono tante quindi potrei sbagliare».

Annamaria e Antonio

La quarta coppia è formata da Annamaria e Antonio. Anche qui c'è una differenza d'età: lei ha 43 anni e lui 33. Nel video di presentazione Antonio afferma di amare molto le donne. Hanno deciso di vivere l’esperienza del reality perché lui ha fatto dei piccoli errori in passato e Annamaria lo ha puntualmente perdonato per paura di restare da sola. Antonio vuole dimostrare di meritare la sua fiducia.

Anna e Andrea

La quinta coppia è formata da Anna e Andrea, lei ha 37 anni e lui 27. La differenza d'età e di prospettive comincia a farsi sentire. Andrea vorrebbe andare a vivere insieme ad Anna ma è spaventato dai mille progetti di vita della sua ragazza. Annamaria, infatti, vorrebbe sposarsi e avere dei figli. Vuole capire se sta perdendo tempo.

Sofia e Alessandro

La sesta e ultima copia della nuova edizione di Temptation island è composta da Sofia e Alessandro. Stanno insieme da quattro anni e mezzo e hanno vissuto dei "tira e molla". Sofia spera che questa esperienza le possa essere utile per capire se è il loro rapporto può funzionare.

