Temptation Island, parla l'ex moglie di Antonio: «Mi ha tradito con Annamaria, ma vuole tornare con me». In attesa di vedere la terza puntata di Temptation Island, l'ex moglie di Antonio, Miriam ha sganciato una vera e propria bomba sulla coppia.

Antonio Martello e Annamaria Laino sono fidanzati da due anni e mezzo e sono napoletanissimi. Antonio si è subito distinto nel villaggio di Temptation Island per il suo essere piuttosto disinvolto con le single, atteggiamento che ha fatto scoppiare più volte in lacrime Annamaria. Per lei però le brutte notizie non sono finite qui perchè a quanto pare, Antonio, ha ancora contatti con l'ex moglie Miriam. In un'intervistata rilasciata a Donna Pop, Miriam non solo ha parlato dei tradimenti e della fine del suo matrimonio: «Io e Antonio diamo stati sposati dal 2015 fino al 2017quando ho scoperto che mi tradiva. L'ho buttato fuori di casa. Sono venuti a dirmi che stava già con una donna più grande, e in effetti era Annamaria. Però io non ci credevo, pensavo fosse una diceria e non avevo ancora la prova certa. Pensavo sarebbe cambiato e essendo innamorata continuavo a dargli fiducia sperando di avere una famiglia unita. Ma lui è stato la persona più bugiarda che io abbia mai conosciuto. Ci siamo momentaneamente allontanati, ma lui sin da subito voleva ritornare insieme». Nonstante la separzione, dunque a quanto pare Antonio non solo non ha dimenticato Miriam, ma a quanto pare, stando alle parole dell'ex moglie , vorrebbe tornare con lei: «Lui mi ha sempre telefonato, e ha sempre detto che voleva tornare insieme a me, prima e dopo le puntate di Temptation»

