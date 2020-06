Temptation Island Vip in cerca di concorrenti. Jane Alexander: «Ho rifiutato di partecipare»

Temptation Island Vip è in cerca di concorrenti ma anche Jane Alexander ha scelto di non prendere parte al reality estivo per coppie trasmesso su Canale5. Il no dell’ex gieffina si aggiunge a quanto dichiarato da Nina Moric: l’ex modella, con parole colorite, ha chiaramente fatto capire che una possibile partecipazione al programma non è affatto nei suoi piani.

Il suo “no” Jane l’ha svelato in un’intervista, in cui ha sottolineato che non naufragherebbe neanche sull’Isola dei famosi: “Per adesso posso dirti che ho rifiutato di partecipare a Temptation Island – ha spiegato a “DiLei” - probabilmente se mi chiedessero di fare l’Isola direi di no, Pechino invece lo farei, mi piacerebbe tanto, è un’esperienza fighissima, lo vedo un reality diverso, più elevato, dicono che lo è anche l’Isola dei Famosi, ma questa è vista molto come un’ultima spiaggia, Pechino lo trovo un viaggio bellissimo”.

Ai no di Jane e Nina di contro c’è l’indiscrezione sulla possibile che sotto le telecamere di “Temptation” ci finiscano invece Antonella Elia, già protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, e il fidanzato Pietro Delle Piane.



