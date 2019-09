Temptation Island Vip, le anticipazioni della quarta puntata: una fidanzata abbandonerà senza il falò

Lunedì 30 Settembre 2019, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 15:01

A poche ore dalla messa in onda della quarta puntata di Temptation Island Vip 2 , le consuete anticipazioni cominciano a circolare sul web. Cresce l'attesa per le coppie che continuano il loro viaggio dei sentimenti all'interno del villaggio sardo. Occhi puntati soprattutto su Alex Belli e Delia Duran, sbarcati da poco sull'isola.Secondo il settimanale di Uomini e Donne l'ultima arrivata avrebbe attirato l'interesse e le attenzioni di diversi tentatori. Intanto, il rapporto tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado è sempre in crisi a causa del "terzo incomodo" Valerio, invitato persino in camera da letto. Anna Pettinelli, inoltre, continua a essere gelosa di Stefano Macchi, ormai sempre più vicino alla single Cecilia.Tanti gli interrogativi aperti nella trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, uno su tutti: chi chiederà il falò di confronto e interromperà la partecipazione al programma prima del previsto? Durante le prime tre puntate sono stati molti i colpi di scena, uscite anticipate che hanno reso necessario l'ingresso di nuove coppie. Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati squalificati, Damiano Er Farina e Sharon Macri sono usciti più innamorati che mai e Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti si sono lasciati.Sembra che una fidanzata abbandonerà il villaggio senza fidanzato e senza chiedere il falò. C'è chi è pronto a scommettere che si tratterà di Chiara Esposito, che nella scorsa puntata aveva ammesso di aver fatto una riflessione importante.