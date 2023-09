Uomini e Donne, furiosa lite tra Gianni Sperti e Aurora e lui minaccia: «Ti denuncio»

Sono iniziate le riprese di Uomini e Donne e stando alle prime anticipazioni la puntata sarebbe cominciata in modo decisamente scoppiettante, tra liti e minacce. Durante le riprese del programma di Maria De Filippi, Gianni Sperti avrebbe avuto una discussione molto accesa con Aurora. La dama avrebbe accusato l’opinionista di essere violento verbalmente e lui avrebbe risposto minacciando di denunciarla.

Stando alle anticipazioni rilasciate dal blogger Lorenzo Pugnaloni, questa edizione inizierebbe, quindi con il botto.

Inoltre il blogger smentisce anche alcuni rumors che si erano diffusi nei giorni scorsi, confermando la presenza di Tinì nello show che invece secondo alcuni mal informati avrebbe lasciato il programma. Resta invece assente Armando che probabilmente, in questo caso, confermerebbe i rumors.

La parte più interessante per ora sembra essere la lite tra Gianni e Aurora. L'opinionista infatti avrebbe messo da subito in chiaro le cose con la dama. Dopo le continue e pesanti accuse in merito alla violenza verbale, proprio per la gravità delle parole di Aurora, avrebbe minacciato di procedere per vie legali. Non sappiamo però quale sia stata la replica della donna, ma basterà aspettare le prossime settimane per vedere come evolveranno le cose tra i due.