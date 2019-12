Uomini e Donne, Armando Incarnato e Veronica Ursida lasciano lo studio. Tina Cipollari: «Ci vediamo a Natale»

Armando Incarnato e Veronica Ursida lasciano lo studio di Uomini e Donne. Nella puntata di giovedì 19 della trasmissione condotta da Maria De Filippi il trono over ha visto l’uscita dal programma della coppia fra le polemiche in studio e il commento sarcastico di Tina Cipollari.





La decisione di Armando ha lasciato lo studio del programma un po’ contrariato per via del fatto che il cavaliere proprio poco prima aveva sottolineato che non vedeva Veronica sincera nei suoi confronti.

La proposta è stata molto diretta - «Visto che vuoi l’esclusiva te la dò e ci conosciamo fuori, senza far sapere tutti i fatti nostri, poi vediamo come va. Ci stai? - così come la risposta di Ursula, che dopo un momento di dubbio ha sentenziato: «Si, va bene». Le polemiche non sono mancate e i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sentenziato: «Non arrivano neanche alla vigilia di Natale».

Ultimo aggiornamento: 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA