Sorelle Valli ospiti a Verissimo, la frecciatina di Ludovica a Beatrice «Tuo marito bravissimo? È un santissimo»

Complicità ma soprattutto tante frecciatine tra le sorelle Valli Beatrice, Ludovica e Eleonora, ospiti a Verissimo. Originarie dell'Emilia Romagna, conosciute dal pubblico social e televisivo, le tre si raccontano nel salotto di Silvia Toffanin. Gli osservatori pià attenti non hanno potuto fare a meno di notare qualche piccolo ma altrettanto innegabile segnale di antipatia tra loro.

Nel salotto di Canale 5 Beatrice Valli, 27 anni, diventata nota al pubblico come corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha incontrato il tronista Marco Fantini, racconta della sua relazione: «Marco è bravissimo, devo dire è bravo a sopportarmi», dice a Silvia Toffanin. Ma viene interrotta ben presto da sua sorella Ludovica, 27 anni, anche lei tronista di Uomini e Donne e ha partecipato anche a Temptation Island. «Marco è santissimo», ci tiene a precisare gelando l'atmosfera in studio. Tra le due la tensione è palpabile. Così la conduttrice si trova costretta a dare la parola a Eleonora, la maggiore delle tre, per stemperare i toni accesi.

Oggi Ludovica è legata all'imprenditore Gianmaria Di Gregorio, con cui ha una figlia, Anastasia, di un anno. In studio anche Eleonora, la maggiore, 8 anni e mamma di due figli, Carlo Alberto e Ludovica Allegra. Beatrice ha invece tre figli: Alessandro, nato da una precedente relazione, e Bianca e Azzurra, avute con Marco Fantini.