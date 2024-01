Vera Gemma, a Verissimo la conferma della relazione con Guè Pequeno: «L'ho conosciuto su una chat, ora vediamo come va»

A poco meno di un mese dalla sua ultima intervista a Verissimo, Vera Gemma è tornata oggi nel salotto di Silvia Toffanin per parlare degli ultimi gossip su di lei e ripercorrere la sua vita tra amicizie, famiglia e lavoro.

Vera Gemma, dal passato da spogliarellista alla presunta relazione con Guè Pequeno: chi è l'attrice oggi a Verissimo

L'intervista

Dal rapporto con il figlio Maximus agli ultimi gossip su di lei, Vera Gemma è stata ospite oggi a Verissimo per commentare rumors e indiscrezioni sulla sua vita privata. «Quando sono venuta qui l'ultima volta ho detto di essere single, ma le "audizioni" erano aperte.

La sera stessa c'è stato un incontro, ma non potevo dirlo così. L'audizione di Guè Pequeno è andata bene, nasce da una lunga amicizia via chat. Io mi scrivevo con lui anche a Los Angeles, dove mi trovavo per alcuni eventi in occasione degli Oscar. Gli raccontavo ogni cosa, lui ad un certo punto mi ha detto: "Sono tre mesi che mi parli di questo film! Spero che vada bene, ma non ce la faccio più". Poi ci siamo visti e c'è stata questa serata, non si sa che cosa riserverà il futuro. Ho scoperto una persona meravigliosa, intelligentissima, un amante dell'arte, una profondità molto lontana da quelli che possono essere gli stereotipi del rapper. Sono felice e fiera di averlo conosciuto, vedremo come andrà», ha rivelato l'attrice. Spazio poi al racconto sul figlio, presente in studio insieme a lei e protagonista di un divertente siparietto. Alla domanda sulla fidanzatina, Maximus ha risposto dicendo di non volere altre donne nella sua vita: «Nono basta. Quest'anno voglio stare un attimo calmo. L'anno scorso mi sono fidanzato sedici volte. La mia ex mi ha tradito con il mio migliore amico».

